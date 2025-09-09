Il Real Madrid non presenzierà alla cerimonia del Pallone d’Oro per il secondo anno consecutivo: i dettagli

Si avvicina sempre di più la cerimonia di premiazione del Pallone d’Oro, in programma lunedì 22 settembre 2025 al teatro di Châtelet. In quella serata, verrà premiato il successore di Rodri, vincitore della passata stagione, e non solo.

Dopo un’edizione – quella del 2024 -, segnata dall’allontanamento totale e dalla rottura dei rapporti tra gli organizzatori del premio (France Football e UEFA) e il Real Madrid, adesso la situazione sembra ripetersi di nuovo.

In quell’occasione, i blancos ritennero che il riconoscimento non rispecchiasse la realtà dei fatti e l’effettiva intenzione di premiare il miglior giocatore al mondo. Secondo il club spagnolo, infatti, il vincitore doveva essere Vinicius Jr.

Proprio per questo motivo, il Real Madrid boicottò la cerimonia e cancello il viaggio dell’intera delegazione, tra cui Carlo Ancelotti (vincitore nella categoria allenatori) e, ovviamente, anche Vinícius stesso, che aveva già preparato una festa a Parigi per celebrare l’eventuale vittoria. Ora la storia sembra ripetersi.

Real Madrid ancora assente alla cerimonia del Pallone d’Oro

Secondo Marca e L’Équipe, dunque, il Real Madrid non si presenterà alla cerimonia del Pallone d’Oro per la seconda annata consecutiva. Negli ultimi mesi, come riportato, France Football ha cercato di ristabilire i rapporti con il club. Una delegazione dell’organizzazione francese si sarebbe infatti recata nella capitale spagnola, ma gli incontri non si sono conclusi con successo.

I blancos, dunque, non presenzieranno alla cerimonia che vedrà eleggere il miglior giocatore al mondo della stagione 2024/2025. In lista, Kylian Mbappè, Vinicius JR e Jude Bellingham. Per il Pallone d’Oro femminile, invece, presente Caroline Weir.