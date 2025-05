Real Madrid, Modrić: “Abbiamo vinto molto, abbiamo vissuto momenti meravigliosi”

Le dichiarazioni di Luka Modrić dopo la sua ultima partita al Bernabeu con la maglia del Real Madrid.

Dopo le parole di Ancelotti, tocca a Luka Modrić salutare i tifosi Blancos in centro al campo del Bernabeu, palcoscenico in cui ha vissuto i momenti più importanti della sua carriera.

“Il momento che non avrei mai voluto che arrivasse è arrivato, è stato un viaggio lungo ma meraviglioso“, esordisce il capitano del Real Madrid.

Continua poi: “Innanzitutto, vorrei ringraziare il club e il presidente Florentino Pérez. Volevo ringraziare tutti gli allenatori che ho avuto in tutti questi anni, i compagni di squadra che mi hanno supportato e le persone che mi hanno aiutato. Grazie di cuore anche alla mia famiglia“.

Infine: “Abbiamo vinto molto, abbiamo vissuto momenti meravigliosi. Grazie per l’amore che mi avete dato in tutti questi anni. Non ci sono parole per ringraziarvi per tutto quello che mi avete dato in questi anni. Voglio dire una frase che ho visto e che mi è piaciuta: Non piangere perché è finita, sorridi perché è successo. Hala Madrid y nada mas“.