Il Real Madrid non ha convocato Kylian Mbappé per il match contro il Pachuca: nei giorni scorsi era stato in ospedale per una gastroenterite

Non ce la fa Kylian Mbappé: l’attaccante francese non giocherà nel match del Mondiale per Club contro il Pachuca. Il Real Madrid, infatti, ha scelto di non convocarlo per la seconda giornata.

Nei giorni scorsi, l’ex PSG era stato ricoverato in ospedale a causa di una gastroenterite acuta. Mbappé, infatti, non era andato in panchina nemmeno per la sfida contro l’Al-Hilal di Inzaghi, terminata 1-1.

Già nei giorni scorsi, Xabi Alonso aveva spiegato che l’attaccante non si era sentito bene, affermando di voler aspettare fino a quando le sue condizioni non sarebbero migliorate definitivamente.

Nonostante sia stato dimesso dall’ospedale, dunque, Mbappé non prenderà parte al prossimo match del Real Madrid. I Blancos avevano comunicato che avrebbe ripreso gradualmente l’attività con la squadra.

Real Madrid, i convocati per la sfida con il Pachuca

Di seguito l’elenco dei convocati del Real Madrid per la prossima gara del Mondiale per Club.

Courtois

Lunin

Fran Gonzalez

Alexander-Arnold

Lucas Vasquez

Fran Garcia

Rüdiger

Huijsen

Jacobo

Asencio

Fortea

Diego Aguado

Bellingham

Valverde

Tchouameni

Arda Güler

Dani Ceballos

Chema

Victor Muñoz

Mario Martin

Vinicius Jr.

Rodrygo

Brahim Diaz

Gonzalo