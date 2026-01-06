Real Madrid, Mbappé salta la Supercoppa per infortunio
Problemi per il Real Madrid, che perde Kylian Mbappé in vista della Supercoppa di Spagna a causa di in un infortunio
Brutte notizie in casa Real Madrid a 48 ore dall’inizio della Supercoppa di Spagna: è infatti confermata l’assenza di Kylian Mbappé.
Xabi Alonso dovrà dunque fare a meno della star francese, fermata da un infortunio. Precisamente, da una distorsione al ginocchio sinistro.
Il numero 10 dei blancos aveva già saltato il match di campionato contro il Real Betis, vinto 5-1 dai suoi compagni con una tripletta di Gonzalo Garcia.
Nemmeno in caso di finale ci potrà essere il giocatore, che dovrà restare ai box ancora per diversi giorni.
Real Madrid, infortunio per Mbappé
Real Madrid che scenderà in campo giovedì 8 gennaio nel derby contro l’Atletico Madrid, che dall’altro lato ha invece convocato Giacomo Raspadori nonostante le vicende di mercato.
La vincente sfiderà poi una tra Barcellona e Athletic Club nella finale che varrà il titolo.