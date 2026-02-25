Assenza pesantissima per Arbeloa: Kylian Mbappé non è stato inserito nella lista dei convocati di Real Madrid-Benfica

A poche ore dal match di ritorno dei playoff Champions tra Real Madrid e Benfica, i blancos annunciano la lista dei convocati. Tra questi, a far rumore è l’assenza di Kylian Mbappé.

Arbeloa dovrà dunque fare a meno del suo miglior marcatore per l’importantissima sfida Champions di questa sera, costretto a un riposo forzato a causa del dolore al ginocchio sinistro.

Già nella giornata di ieri, martedì 24 febbraio, il francese aveva abbandonato l’allenamento mattutino di rifinitura, per poi sottoporsi agli esami nel pomeriggio.

Mbappé non è nuovo a questo tipo di problema: un dolore che da diverse settimane tormenta il francese, con quest’ultimo che ha provato a stringere i denti, ma che adesso, è costretto a dare il forfait.