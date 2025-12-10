Primo tempo ricco di emozioni al Bernabeu: al primo gol stagionale di Rodrygo rispondo O’Riley e Haaland

Rodrygo apre il match, O’Riley e Haaland ribaltano il Real. Primo tempo ricco di emozioni al Bernabeu, con la squadra di Guardiola che va all’intervallo avanti grazie alla prima rete in Champions League del centrocampista scozzese, prima di un rigore del solito numero 9 norvegese.

È la seconda volta in pochi giorni che la squadra di Xabi Alonso subisce almeno due gol in casa. I blancos sono infatti reduci dal ko contro il Celta Vigo in campionato, che ha allontanato Vinicius e compagni dal Barcellona. In Champions League, al momento, il Real Madrid scivolerebbe al settimo posto in classifica.