Real Madrid-Manchester City, le probabili formazioni

Le probabili formazioni del big match di Champions League tra Real Madrid e Manchester City, che decreterà chi passerà agli ottavi di finale

La Champions League sta per perdere una delle pretendenti per la vittoria finale ancor prima degli ottavi di finale.

Alle 21, nella splendida cornice dello Stadio Santiago Bernabeu, saranno Real Madrid e Manchester City a scendere in campo a contendersi un posto nelle ultime 16 migliori formazioni della competizione.

Si riparte dal 2-3 dell’andata, scaturito dopo l’ennesima rimonta nei minuti finali da parte del club spagnolo firmata da Brahim Diaz con il più classico dei gol dell’ex e dal solito Jude Bellingham.

Queste le probabili formazioni ipotizzate da Ancelotti e Guardiola in vista del ritorno dei playoff di Champions League.

Le probabili formazioni di Real-City

Arriva una novità importante per Carlo Ancelotti, che recupera Rudiger al centro della difesa. A centrocampo il duo dovrebbe essere composto da Dani Ceballos e Aurélien Tchouaméni, alle spalle del quartetto composta da Vinícius, Bellingham, Rodrygo e Kylian Mbappé.

REAL MADRID (4-2-3-1): Courtois; Valverde, Asencio, Rudiger, Mendy; Ceballos, Tchouaméni; Rodrygo, Bellingham, Vinícius; Mbappé. Allenatore: Ancelotti.

Qualche cambio ci sarà anche per il Manchester City. Guardiola ritrova Stones in difesa, che dovrebbe agire come terzino destro. Dentro anche i nuovi arrivi dal mercato, con Nico Gonzalez titolare a centrocampo e Marmoush pronto a replicare l’ottima performance offerta in campionato, dove ha siglato una tripletta contro il Newcastle.

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; Stones, Rúben Dias, Akè, Gvardiol; Nico González, Kovacic; Savinho, De Bruyne, Marmoush; Haaland. Allenatore: Guardiola.

Dove guardare Real Madrid-Manchester City in tv e in streaming

La partita tra Real Madrid e Manchester City, in programma alle ore 21 di mercoledì 19 febbraio, sarà visibile in chiaro su TV8 e in diretta tv per tutti gli abbonati Sky.

Inoltre, sarà possibile seguire il match in streaming su Sky Go e su Now.

