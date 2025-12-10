Real Madrid-Manchester City, le formazioni ufficiali
Le scelte ufficiali di Xabi Alonso e Guardiola sui 22 titolari che scenderanno in campo per Real Madrid-Manchester City
Real Madrid-Manchester City è sicuramente la partita di cartello in questa sesta giornata di League Phase di Champions League.
Entrambe le squadre non stanno vivendo il miglior periodo della stagione ma è in partite come queste che i campioni si esaltano.
La squadra di Xabi Alonso si trova al sesto posto della League Phase a 12 punti, con una vittoria aggancerebbe le prime posizioni. Guardiola e il suo City si trovano al dodicesimo posto a 10 punti, vincere significherebbe rientrare momentaneamente tra le prime otto.
Di seguito le scelte ufficiali dei due allenatori.
Le formazioni ufficiali di Real Madrid-Manchester City
Real Madrid (4-3-3): Courtois; Valverde, Rudiger, Raùl Asencio, Carreras, ; Ceballos, Tchouameni, Bellingham; Rodrygo, Gonzalo, Vinicius. Allenatore: Xabi Alonso
A disposizione: Fran Gonzalez, Lunin, Fran Garcia, Joan Martìnez, Victor Valdepenas, Arda Guler, Brahim Diaz, Franco Mastantuono, Jorge Cestero, Endrick, Mbappé.
Manchester City (4-3-2-1): Donnarumma; Nunes, Dias, Gvardiol, O’Reilly; Bernardo Silva, Gonzalez, Foden; Cherki, Doku; Haaland. Allenatore: Pep Guardiola
A disposizione: Trafford, Bettinelli, Akè, Khusanov, Rico Lewis, Reijnders, Ait-Nouri, Savinho, Bobb, Marmoush.