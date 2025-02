Le formazioni ufficiali scelte da Ancelotti e Guardiola per Real Madrid-Manchester City, playoff di ritorno di Champions League

Nella serata di mercoledì 19 febbraio, andrà in scena l’ultima serata dedicata ai playoff della nuova edizione della Champions League.

A sfidarsi nella cornice del Santiago Bernabeu saranno Real Madrid e Manchester City, in una gara che vale un posto nelle migliori sedici d’Europa.

Il risultato dell’andata ha visto i blancos vincere in rimonta per 2-3 in una gara che sta diventando un classico del calcio moderno, sempre piena di gol ed emozioni.

In vista della gara di ritorno, queste le formazioni ufficiali scelte da Ancelotti e Guardiola per la gara tra Real Madrid e Manchester City.

Le formazioni ufficiali di Real Madrid-Manchester City

REAL MADRID (4-2-3-1): Courtois; Valverde, R. Asencio, Rüdiger, Mendy; Ceballos, Tchouaméni; Rodrygo, Bellingham, Vinícius; Mbappé. Allenatore: Carlo Ancelotti.

A disposizione: Lunin, Sergio Mestre, Alaba, Camavinga, Modrić, Arda Güler, Endrick, Lucas Vázquez, Vallejo, Fran García, Brahim Díaz.

MANCHESTER CITY (3-4-2-1): Ederson; Khusanov, Rúben Dias, Stones; Savinho, Nico González, Gündoğan, Gvardiol; Foden, Bernardo Silva; Marmoush. Allenatore: Pep Guardiola.

A disposizione: Ortega, Carson, Aké, Kovačić, Haaland (che ha un problema al ginocchio), Grealish, Doku, De Bruyne, Matheus Nunes, Lewis, McAtee.

Dove vedere Real Madrid-Manchester City in tv e in streaming

La gara tra Real Madrid e Manchester City, in programma alle ore 21 di mercoledì 19 febbraio, sarà trasmessa in chiaro su TV8 e in diretta tv per tutti gli abbonati Sky.

Inoltre, sarà possibile seguire la partita in streaming su Sky Go e su Now.

