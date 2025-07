Luka Modric saluta il Real Madrid: “Non è un addio, è un arrivederci”

Luka Modric saluta il Real Madrid. Dopo 13 anni al Santiago Bernabeu, il centrocampista croato abbandona i blancos

“Non è un addio, è un arrivederci”. Luka Modric saluta il Real Madrid. Con un post sui social, il centrocampista croato ha dedicato alcune parole al club in cui ha giocato per ben 13 anni.

“La mia casa per 13 anni. La mia casa per sempre. Questo non è un addio, è un arrivederci”, queste le parole di Modric. Ora, la leggenda croata si prepara per la sua avventura al Milan.