Le formazioni ufficiali di Real Madrid-Juventus, match valido per la terza giornata di League Phase di Champions League

La Juventus è chiamata a reagire dopo la sconfitta contro il Como in Serie A, ma la l’avversario è tra i peggiori possibili: il Real Madrid al Santiago Bernabeu, determinato a restare a punteggio pieno in Champions League. Gli uomini di Xabi Alonso, reduci dalla vittoria contro il Getafe, hanno infatti collezionato 6 punti nelle prime due partite contro Kairat e Marsiglia.

La squadra di Tudor, invece, non vince dal 4-3 contro l’Inter e insegue ancora la prima gioia stagionale in Europa, dopo i pareggi contro Borussia Dortmund e Villarreal. L’allenatore della Juventus ha caricato la squadra nella classica conferenza della vigilia: “Mi aspetto una grande reazione, le motivazioni si fanno da sole, venire qua è una partita a sé e credo che faremo una grande partita“.

Un’assenza per parte in difesa. Se per la Juventus non ci sarà Gleison Bremer, per Xabi Alonso manca Dean Huijsen. Il grande ex della partita si è fermato a causa di un problema muscolare.

I Blancos vogliono quindi blindare la qualificazione e volare in testa alla classifica della League Phase, i bianconeri puntano alla prima vittoria in Champions League. Di seguito le formazioni ufficiali della partita.

Real Madrid-Juventus, le formazioni ufficiali

REAL MADRID (4-2-3-1): Courtois; Valverde, Militao, Asencio, Carreras; Bellingham, Tchouameni; Diaz, Guler, Vinicius; Mbappé. Allenatore: Xabi Alonso

A disposizione: Fran, Lunin, Mendy, Fran Garcia, Camavinga, Mastantuono, Gonzalo Garcia, Endrick, Mastantuono, Rodrygo.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Rugani, Kelly; Kalulu, Thuram, MCkennie, Cambiaso; Koopmeiners, Ylidiz; Vlahovic. Allenatore: Igor Tudor

A disposizione: Perin, Fuscaldo, Joao Mario, Kostic, Locatelli, Miretti, Adzic, Conceicao, Openda, David, Zhegrova

Dove vedere la partita in tv e streaming

La partita tra Real Madrid e Juventus, in programma mercoledì 22 ottobre alle 21:00, si giocherà al Santiago Bernabeu di Madrid. Il match potrà essere seguito in diretta su Prime Video.