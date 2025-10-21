Scelto il direttore di gara per la sfida di Champions League tra Real Madrid e Juventus: l’arbitro sarà lo sloveno Slavko Vincic

Sarà lo sloveno Slavko Vincic l’arbitro della sfida di Champions League tra Real Madrid e Juventus.

Il fischietto internazionale, che conta più di 50 partite dirette in questa competizione europea arbitrerà di nuovo a Madrid dopo Atletico Madrid-Eintracht Francoforte. Ma questa volta, al Bernabeu.

Tutt’altra cornice, che porta alla mente diversi ricordi ai sostenitori bianconeri. Tra cui l’episodio del calcio di rigore assegnato ai blancos e l’espulsione per Buffon dell’aprile del 2018, costato poi l’eliminazione alla Juventus.

Intanto, lo sloveno ha diretto una sola volta i bianconeri in carriera. Precisamento lo scorso febbraio nella sconfitta per 3-1 subita contro il Psv ai supplementari nel playoff per accedere alla fase a eliminazione diretta della manifestazione.

Vincic è l’arbitro di Real Madrid-Juventus

Il bilancio con le italiane per il fischietto sloveno è di 6 vittorie, 7 pareggi e 5 sconfitte. Come detto, l’unico precedente con i bianconeri è quello in Champions League di febbraio 2025 quando era Thiago Motta l’allenatore del club.

Vincic ha già diretto una gara al Bernabeu contro una formazione italiana, ovvero la gara tra Real e Milan della scorsa stagione conclusa con la vittoria dei rossoneri per 3-1.