Real Madrid, insulto razzista a Rudiger: applicato il protocollo

Nel corso della gara del Mondiale per Club tra il Real Madrid e il Pachuca Rudiger ha segnalato all’arbitro un insulto razzista di Cabral

È stata aperta un’inchiesta da parte della FIFA dopo le dichiarazioni di Rudiger all’arbitro Romani Abatti Abel.

Il difensore del Real Madrid, infatti, ha riferito all’arbitro brasiliano che c’era stato da parte dell’avversario Cabral un insulto razzista.

Il direttore di gara ha fatto la X con le mani come da protocollo per attivare la procedura in caso di insulti razzisti, offese di natura religiosa, etnica o sessuale.

Nel post partita sulla questione si sono espressi anche i due allenatori e proprio Cabral, che ha negato le versione di Rudiger.

Le parole di Xabi Alonso

Non sono tardate ad arrivare anche le parole dell’allenatore del Real Madrid, Xabi Alonso: “Antonio ce l’ha raccontato, il protocollo verrà attivato. È in corso un’indagine. Se è davvero successo, devono essere prese tutte le misure necessarie, perché è qualcosa di inaccettabile. Nel calcio non c’è tolleranza per questo”.

Le parole di Cabral e Jamie Lozano

Sulla questione ha parlato proprio il difensore del Pachuca Cabral che ha dichiarato: “Non c’è stato nulla di razzista. L’ho chiamato un codardo di m…, come diciamo in Argentina. Tutto qui“.

A esprimersi, poi, è stato anche l’allenatore del Pachuca, Jamie Lozano: “L’abbiamo saputa da voi non ho spiegazioni perché è la prima volta che sento questa storia. Ne parlerò con lui, lo conosco da un po’ e non ho mai sentito che cose del genere accadano con i giocatori del Pachuca“.