Real Madrid in ansia per le condizioni di Kylian Mbappé in vista della gara di Champions League contro il Manchester City

Kylian Mbappé rischia di saltare il big match di Champions League del Real Madrid contro il Manchester City a causa di un infortunio alla gamba sinistra.

L’attaccante francese non ha partecipato all’allenamento aperto dei Blancos svolto in mattinata martedì 9 dicembre.

Xabi Alonso, allenatore degli spagnoli, non aveva fatto menzione di alcun problema fisico per Mbappé durante la conferenza stampa prima della partita contro il City.

Ma nell’allenamento aperto alla stampa, il francese non c’era. Così come il centrocampista Eduardo Camavinga. Sarebbe un’assenza determinante per la squadra di casa, con l’attaccante che ha già segnato 25 gol tra campionato e Champions League in questo inizio di stagione.