Real Madrid, l’esito degli esami di Huijsen: lesione al soleo della gamba sinistra

Redazione 8 Ottobre 2025
Dean Huijsen (IMAGO)

Il difensore del Real Madrid Dean Huijsen ha lasciato il ritiro della Spagna per infortunio: al suo posto Laporte

Convocato dal c.t. Luis de la Fuente per il ritiro di ottobre della nazionale spagnola, Dean Huijsen è tornato a casa a seguito di un infortunio.

L’esito degli esami strumentali come comunicato dal Real Madrid stesso, è di una lesione muscolare al soleo della gamba sinistra, riportata proprio durante la preparazione al match contro la Georgia in programma sabato 11 ottobre alle 20:45.

Il giocatore è quindi già rientrato a casa e ora seguirà l’iter di recupero dopo il problema muscolare.

Il comunicato del club

Come anticipato è arrivato l’esito degli esami del difensore del Real Madrid ex Juventus, Bournemouth Roma.

Di seguito il comunicato del club: “A seguito degli esami effettuati oggi sul nostro giocatore Dean Huijsen e valutati dai medici del Real Madrid, è stata diagnosticata una lesione muscolare al soleo della gamba sinistra. Seguiranno ulteriori aggiornamenti”.

 

 

 