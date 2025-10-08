Real Madrid, l’esito degli esami di Huijsen: lesione al soleo della gamba sinistra
Il difensore del Real Madrid Dean Huijsen ha lasciato il ritiro della Spagna per infortunio: al suo posto Laporte
Convocato dal c.t. Luis de la Fuente per il ritiro di ottobre della nazionale spagnola, Dean Huijsen è tornato a casa a seguito di un infortunio.
L’esito degli esami strumentali come comunicato dal Real Madrid stesso, è di una lesione muscolare al soleo della gamba sinistra, riportata proprio durante la preparazione al match contro la Georgia in programma sabato 11 ottobre alle 20:45.
Il giocatore è quindi già rientrato a casa e ora seguirà l’iter di recupero dopo il problema muscolare.
Il c.t. della Nazionale spagnola ha convocato al suo posto Aymeric Laporte, tornato all’Athletic Club dopo sette anni tra Manchester City e Al-
Il comunicato del club
Come anticipato è arrivato l’esito degli esami del difensore del Real Madrid ex Juventus, Bournemouth e Roma.
Di seguito il comunicato del club: “A seguito degli esami effettuati oggi sul nostro giocatore Dean Huijsen e valutati dai medici del Real Madrid, è stata diagnosticata una lesione muscolare al soleo della gamba sinistra. Seguiranno ulteriori aggiornamenti”.