Real Madrid, non solo Mbappé e Rodrygo: i sette indisponibili per il City
Il Real Madrid arriva all’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Man City con 7 indisponibili
Non solo Kylian Mbappé e Rodrygo saranno assenti nell’andata degli ottavi di finale di Champions League, dove la squadra di Alvaro Arbeloa affronterà il Manchester City.
Gli altri indisponibili, che non prenderanno quindi parte alla sfida di mercoledì 11 febbraio al Bernabeu, sono anche Bellingham, Militao, Alaba, Carreras e Ceballos.
L’attaccante francese è out per una distorsione al ginocchio; lesione al semitendinoso della gamba destra invece per il centrocampista inglese. Rodrygo, come ormai noto, rimarrà fuori diversi mesi per la rottura del legamento crociato e del menisco del ginocchio destro.
Rottura del tendine del bicipite femorale invece per Eder Militao. Infortunio identico invece per Alaba, Carreras e Ceballos: tutti e tre solo out per un problema al polpaccio.