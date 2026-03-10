Questo sito contribuisce all'audience di

Real Madrid, non solo Mbappé e Rodrygo: i sette indisponibili per il City

Redazione 10 Marzo 2026
Gli assenti del Real Madrid
Kylian Mbappé (IMAGO)

Il Real Madrid arriva all’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Man City con 7 indisponibili

Non solo Kylian MbappéRodrygo saranno assenti nell’andata degli ottavi di finale di Champions League, dove la squadra di Alvaro Arbeloa affronterà il Manchester City.

Gli altri indisponibili, che non prenderanno quindi parte alla sfida di mercoledì 11 febbraio al Bernabeu, sono anche BellinghamMilitaoAlabaCarrerasCeballos.

L’attaccante francese è out per una distorsione al ginocchio; lesione al semitendinoso della gamba destra invece per il centrocampista inglese. Rodrygo, come ormai noto, rimarrà fuori diversi mesi per la rottura del legamento crociato e del menisco del ginocchio destro.

Rottura del tendine del bicipite femorale invece per Eder Militao. Infortunio identico invece per AlabaCarrerasCeballos: tutti e tre solo out per un problema al polpaccio.