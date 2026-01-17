Real Madrid, fischi per la squadra al Bernabéu prima della partita contro il Levante

I tifosi dei Blancos hanno manifestato il loro umore fischiando la squadra al suo ingresso in campo per il match de LaLiga.

Tredici giorni dopo il Real Madrid torna al Bernabéu, e l’accoglienza dei tifosi è piuttosto dura. Prima del match contro il Levante ci sono stati fischi per tutti i calciatori della squadra di Arbeloa, un chiaro segnale da parte dei sostenitori dei Blancos.

La ragione si ritrova nelle ultime settimane passate dalle Merengues. 4 punti di distanza dal Barcellona in campionato e un cambio di allenatore che non ha dato la scossa sperata, anzi.

L’esordio di Arbeloa sulla panchina del Real è stato disastroso: eliminazione agli ottavi di finale della Copa Del Rey contro l’Albacete, una squadra di Segunda División.

Un periodo complicato per la storia del Real Madrid, che si aggrava ancora di più ora dalla reazione del pubblico prima della partita contro il Levante.