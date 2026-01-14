Incredibile quanto accaduto in Copa del Rey: Real Madrid eliminato dall’Albacete, squadra di Segunda Divisiòn

Le coppe nazionali stanno riservando sorprese dopo sorprese. Dopo l’eliminazione del Crystal Palace, campione in carica della FA Cup, per via del Macclesfield, squadra di sesta divisione inglese, sono continuate le eliminazioni inaspettate in tutta Europa.

Prima è toccato al PSG, eliminato nel derby di Parigi dal Paris FC, e oggi al Real Madrid che è stato clamorosamente eliminato agli ottavi di finale di Copa del Rey dall’Albacete, squadra di Segunda Division.

Esordio amaro dunque per Alvaro Arbeloa alla sua prima panchina da allenatore dei blancos dopo l’addio di Xabi Alonso.

Impresa incredibile quella dell’Albacete, diciassettesima in Segunda Division, che ha eliminato il Real con un gol al novantacinquesimo raggiungendo i quarti di finale di Copa Del Rey.