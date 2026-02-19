Il comunicato ufficiale del Real Madrid dopo il caso di razzismo che ha coinvolto Vinicius nel match contro il Benfica

La sfida di Champions League tra Benfica e Real Madrid, terminata sul risultato di 0-1, è stata fortemente caratterizzata dall’episodio che ha coinvolto Vinicius e Prestianni.

Il numero 7 dei Blancos ha infatti accusato il giovane argentino di avergli rivolto insulti razzisti, cui ha fatto seguito la sospensione del match, oltre a diverse polemiche nel post partita.

Il Real Madrid si è voluto esprimere con un comunicato ufficiale sul proprio sito web: “Il Real Madrid CF comunica di aver fornito oggi alla UEFA tutte le prove disponibili in merito agli incidenti accaduti martedì scorso, 17 febbraio, durante la partita di Champions League che la nostra squadra ha giocato a Lisbona contro l’SL Benfica”.

Il club ha poi proseguito: “Il nostro club ha collaborato attivamente all’inchiesta aperta dalla UEFA in seguito agli inaccettabili episodi di razzismo verificatisi durante quella partita”.

Real Madrid: “Continueremo a lavorare per sradicare il razzismo”

I Blancos hanno voluto anche ringraziare: “Per il sostegno unanime, il sostegno e l’affetto che il nostro giocatore Vinicius Jr. ha ricevuto da tutti i settori del calcio mondiale”.

Infine ha concluso: “Il Real Madrid continuerà a lavorare, in collaborazione con tutte le istituzioni, per sradicare il razzismo, la violenza e l’odio nelo sport e nella società”.