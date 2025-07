Real Madrid-Borussia Dortmund, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali dei quarti di finale del Mondiale per Club tra il Real Madrid e il Borussia Dortmund.

Real Madrid e Borussia Dortmund scendono in campo per i quarti di finale del Mondiale per Club FIFA.

La sfida tra gli spagnoli e i tedeschi è il secondo appuntamento della fase a eliminazione diretta. Nel primo i blancos hanno sconfitto per 1-0 la Juventus.

Il Borussia Dortmund, invece, ha vinto per 2-1 contro il Monterrey

Di seguito le formazioni ufficiali.

Le formazioni ufficiali

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Trent, Rüdiger, Huijsen, Fran García; Valverde, Tchouameni, Arda Güler; Bellingham, Vini Jr., Gonzalo García. Allenatore: Xabi Alonso.

BORUSSIA DORTMUND: in attesa

Dove vederla in tv

La sfida tra Real Madrid e Borussia Dortmund è in programma alle ore 22 di sabato 5 luglio allo stadio Meadowlands.

Il match sarà visibile in diretta su DAZN, Canale 5 e in streaming su Infinity+.