Il centrocampista del Real Madrid Jude Bellingham dovrà scontare due giornate di squalifica in Liga dopo le offese all’arbitro

Lo scorso 15 febbraio, il centrocampista del Real Madrid, Jude Bellingham, era stato espulso nel corso della gara contro l’Osasuna per aver rivolto delle offese all’arbitro dell’incontro, José Montero.

Carlo Ancelotti, allenatore dei blancos aveva poi detto in conferenza stampa che si era trattata di un’incomprensione da parte del direttore di gara.

Fatto sostenuto anche dallo stesso centrocampista inglese, che si era proclamato assolutamente innocente in tal merito.

Nella giornata di mercoledì 19 febbraio è però arrivata la decisione in merito alla sanzione che dovrà scontare Jude Bellingham, ovvero due giornate di stop. L’ex Borussia Dortmund salterà dunque le gare contro Girona e Betis. Squalifica che non ha nulla a che vedere con la gara di ritorno dei playoff di Champions League contro il Manchester City.

Real Madrid, due giornate di squalifica per Jude Bellingham

Non arriva una buona notizia per Carlo Ancelotti e il suo Real Madrid. Jude Bellingham dovrà infatti scontare due giornate di squalifica in Liga, campionato che ha appena visto i blancos perdere il primo posto in classifica ai danni di Atletico Madrid e Barcellona.

Una situazione che non è andato giù all’allenatore italiano, che ha lamentato in conferenza stampa “un livello molto più alto degli arbitri in Champions League piuttosto che nel campionato spagnolo“.

--> --> -->-->