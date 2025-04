Le parole di Jude Bellingham sui propri profili social dopo l’eliminazione del Real Madrid ai quarti di finale di Champions con l’Arsenal.

Grande rammarico per i Blancos dopo l’eliminazione in Champions League ai quarti di finale con l’Arsenal di Arteta.

Al termine del match di ieri sera, mercoledì 16 aprile, al Bernabeu molti giocatori hanno mostrato la loro delusione.

In conferenza stampa è poi intervenuto anche Carlo Ancelotti che è fiducioso per i prossimi impegni stagionali: “Noi abbiamo un’altra sfida, la finale di Coppa del Re tra 10 giorni, il Mondiale per Club a fine stagione e siamo ancora in lotta per il campionato”.

Poco fa anche Jude Bellingham si è espresso sui suoi profili social ufficiali mandando un messaggio ai tifosi.

Il messaggio di Bellingham

“Semplicemente non sono stato all’altezza delle aspettative di questo club in nessuna delle partite. Scusate Madridistas, capiamo quanto significhino per voi queste serate e questa competizione“, ha esordito così sui social ufficiali il numero 5 dei Blancos.

Jude Bellingham ha poi concluso: “Ci sono ancora occasioni per salvare questa stagione ma si può solo restando insieme. Il Real Madrid tornerà!”

Real Madrid, Vinicus: “Dobbiamo stare uniti”

Anche Vinicius jr ha commentato la sconfitta contro l’Arsenal sui propri profili social.

Il brasiliano ha scritto: “Il Madrid torna sempre!! Grazie per il supporto di sempre. Dobbiamo stare uniti per il resto della stagione. Ci sono ancora diversi titoli che possiamo ottenere. Fino alla fine con questa squadra e con questo club. HALAMADRID! Congratulazioni all’Arsenal e buona fortuna“.