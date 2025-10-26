Xabi Alonso lo sostituisce, Vinicius non ci sta e reagisce: cosa è successo

Incredibile reazione di Vinicius dopo la sostituzione nel Clásico

Episodio ai limiti del clamoroso al 72′ di Real Madrid-Barcellona, quando sul risultato di 2-1 in favore dei blancos, Xabi Alonso ha deciso di sostituire Vinicius, scatenando una furiosa reazione da parte del brasiliano.

Il numero 7 del Real non ha accettato di buon grado il cambio e ha protestato vistosamente, mentre usciva per lasciare il posto a Rodrygo.

Una volta uscito non si è fermato a salutare Xabi Alonso per dirigersi direttamente negli spogliatoi, manifestando in maniera evidente la sua rabbia per la scelta dell’allenatore.

Fino a quel momento, era stato indubbiamente tra i migliori in campo per il Real e avrebbe voluto continuare a dare il proprio contributo nel match contro il Barcellona. Nonostante ciò, dopo quanto successo è tornato in panchina in un secondo momento.