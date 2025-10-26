Real Madrid-Barcellona, rosso a Pedri e rissa nel finale: è caos a bordo campo

Caos nel finale di Real Madrid-Barcellona: da un rosso a Pedri si scatena la rissa a bordo campo

Oltre all’altissimo livello visto in campo, il Clásico, specialmente nel finale, è stato caratterizzato anche da un grandissimo nervosismo tra Real Madrid e Barcellona.

Negli ultimi minuti di gara è esploso il caos a bordo campo, in seguito al secondo giallo che è costato l’espulsione a Pedri.

In pochi secondi è così scoppiata una rissa a bordo campo tra i componenti delle due squadre e delle due panchine. Tra i più nervosi Vinicius, che è stato fermato con la forza da alcuni membri dello staff dei blancos, ma anche alcuni assenti come Raphinha.

Nella confusione generale si è tolto qualche sassolino Carvajal, che è andato a provocare Yamal per le parole dette negli ultimi giorni sul Real Madrid.