Clásico, Szczesny para un calcio di rigore a Mbappé
Szczesny ipnotizza Mbappé e tiene in partita il Barcellona
Sfida accesissima tra Real Madrid e Barcellona nel Clásico, che dopo un primo tempo ricco di emozioni ha visto subito il Real vicinissimo al 3-1 a inizio ripresa.
A negare il doppio vantaggio è stato però Szczesny, con una grande parata su calcio di rigore su Mbappé, che fino a quel momento non aveva sbagliato praticamente niente.
Il rigore è stato concesso dopo una revisione Var, in seguito alla quale l’arbitro ha ritenuto falloso un tocco di mano di Eric Garcia nell’area blaugrana.
Ci ha pensato l’ex portiere della Juventus a tenere i suoi in partita, confermandosi uno specialista nel neutralizzare i tiri dagli undici metri.