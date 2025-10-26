Clásico, rigore per il Real tolto dal Var dopo 4 minuti: cosa è successo
Si infiamma subito la prima sfida stagionale tra Real Madrid e Barcellona, con un rigore inizialmente concesso al Real Madrid e poi tolto dal Var dopo 4 minuti.
Inizialmente, il direttore di gara aveva fischiato per quello che sembrava un intervento falloso in area di rigore di Yamal su Vinicius.
Poi, però, è stato richiamato dal Var a rivedere l’episodio, cambiando poi la sua decisione e annullando il penalty.
Infatti, dal replay si nota che è stato Vinicius a calciare il 10 blaugrana e non viceversa.