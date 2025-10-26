Questo sito contribuisce all'audience di

Clásico, rigore per il Real tolto dal Var dopo 4 minuti: cosa è successo

Redazione 26 Ottobre 2025

Rigore tolto al Real dopo 4 minuti: subito acceso il Clásico

Si infiamma subito la prima sfida stagionale tra Real Madrid e Barcellona, con un rigore inizialmente concesso al Real Madrid e poi tolto dal Var dopo 4 minuti.

Inizialmente, il direttore di gara aveva fischiato per quello che sembrava un intervento falloso in area di rigore di Yamal su Vinicius.

Poi, però, è stato richiamato dal Var a rivedere l’episodio, cambiando poi la sua decisione e annullando il penalty.

Infatti, dal replay si nota che è stato Vinicius a calciare il 10 blaugrana e non viceversa.