De Jong contro Carvajal: “Conosce Yamal, può chiamarlo invece di fare gesti in campo”

Gol. Polemiche e battibecchi finali. Continuano le polemiche dopo El Clasico, vinto 2-1 dal Real Madrid sul Barcellona.

Dopo la tensione finale tra Carvajal e Lamine Yamal in mezzo al campo, De Jong ha preso le difese del suo compagno di squadra.

“Può anche chiamarlo in privato. Se sei compagno di squadra di Lamine e lo conosci, puoi chiamarlo invece di fare gesti in campo. Lamine non ha detto che rubano. È nella Kings League, gli creano una situazione favorevole al tavolo, ma Lamine non l’ha detto direttamente. È un po’ esagerato”.

Sul parapiglia finale il centrocampista olandese ha poi aggiunto: “Non ho visto la situazione. Non l’ho vista perché ero in campo e ho visto solo molti giocatori e staff. Quando è stata fischiata la fine, molti si sono diretti verso Lamine. Penso che sia un po’ esagerato. Chiedetelo a loro”.