Clásico, Real Madrid avanti 2-1 all’intervallo

Tanto Real Madrid e poco Barcellona nel primo tempo del Clásico

Il primo tempo del primo Clásico della stagione ha visto una notevole superiorità del Real Madrid su un Barcellona che poche volte è riuscito a essere pericoloso davanti alla porta di Courtois.

Dopo un gol annullato, al 22′ Mbappé ha trovato il gol del vantaggio dei blancos, che è resistito fino al 38′, quando è arrivato il momentaneo pareggio di Fermín López, unico vero lampo dei blaugrana nei primi 45 minuti.

Ci ha messo 5 minuti però il Real a trovare il gol del nuovo vantaggio, con un inserimento di Bellingham su un bel pallone di Militao.

Proprio di Bellingham era stato l’assist del gol di Mbappé. Tra i migliori anche Vinicius, che ha creato non pochi problemi alla difesa del Barcellona e in particolare a Koundé.