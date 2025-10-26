Real Madrid-Barcellona, le formazioni ufficiali del Clásico

Le scelte di Xabi Alonso e Flick per Real Madrid-Barcellona

Dopo le 4 sfide della scorsa stagione, Real Madrid e Barcellona tornano ad affrontarsi nel primo Clásico di quella appena iniziata, valido per la decima giornata di Liga.

Il Real arriva alla partita da prima in classifica a +2 sui blaugrana, ma non vince lo scontro diretto con i rivali dal 21 aprile 2024.

Nella passata stagione, infatti, è stata la squadra di Flick ad aggiudicarsi tutti i quattro gli incontri e la quinta vittoria consecutiva varrebbe il sorpasso e il primo posto.

Dei tanti campioni in campo, occhi su tutti a Mbappé da una parte e Yamal dall’altra, che negli ultimi giorni ha acceso la sfida già a parole.

Le formazioni ufficiali

REAL MADRID (4-3-2-1): Courtois; Valverde, Militao, Huijsen, Carreras; Tchouameni, Guler, Camavinga; Bellingham; Vinicius; Mbappé. Allenatore: Xabi Alonso

A disposizione: Lunin, Carvajal, Endrick, Alexander-Arnold, G. Garcia, Asencio, Ceballos, F. Garcia, Brahim Diaz, Mendy, Mastantuono.

BARCELLONA (4-2-3-1): Szczesny; Koundé, Eric Garcia, Cubarsì, Balde; Pedri, De Jong; Yamal, Fermìn Lopez, Rashford; Ferran Torres. Allenatore: Flick

A disposizione: Araujo, Casadò, Martìn, Bernal, Jofre Torrents, Dro Férnandez, Bardghji, A. Fernàndez, Kochen, Eder Aller, Xavi Espart.

Dove vedere Real Madrid-Barcellona in tv e streaming

La sfida del Bernabeu, valida per la decima giornata di Liga, si giocherà oggi con calcio d’inizio alle 16:15.

La partita sarà visibile in chiaro in diretta tv su Italia 1, oltre che in streaming su DAZN per i soli abbonati.