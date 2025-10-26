Il Var gli annulla un gol, Mbappé ne segna un altro: il Real Madrid passa avanti contro il Barcellona
Dopo un rigore tolto, il Var cancella anche il vantaggio al Real Madrid. Ma poi ci pensa Mbappé
Var protagonista nell’avvio di partita tra Real Madrid e Barcellona, con un rigore cancellato e un gol annullato al Real Madrid in meno di un quarto d’ora.
I blancos avevano trovato la rete del vantaggio al 12′ col solito Kylian Mbappé, molto bravo da lontano a trovare un gran tiro e a battere Szczesny.
Il vantaggio però è stato annullato dopo pochi istanti per un fuorigioco del francese al momento del tocco di Guler, che aveva recuperato palla per poi servirlo.
Questa volta non è stata necessaria la revisione dell’arbitro, trattandosi soltanto di fuorigioco. Nulla però ha potuto salvare il Barcellona pochi minuti dopo, quando Mbappé ha trovato un altro gol.
Real Madrid, è di Mbappé il vantaggio al 22′
Dopo un rigore negato dopo 4 minuti e il gol annullato dopo 13, alla fine uno scatenato Kylian Mbappé è comunque riuscito a segnare il gol del vantaggio del Real Madrid contro il Barcellona al 22′.
Al 22′ è stato bravo Bellingham a trovare lo spazio per servirlo in profondità, col Barcellona che si è lasciato sorprendere. Da solo davanti a Szczesny, Mbappé non ha potuto sbagliare e depositando la palla all’angolino ha firmato l’1-0 della squadra di Xabi Alonso.