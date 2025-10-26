Dopo un rigore tolto, il Var cancella anche il vantaggio al Real Madrid. Ma poi ci pensa Mbappé

Var protagonista nell’avvio di partita tra Real Madrid e Barcellona, con un rigore cancellato e un gol annullato al Real Madrid in meno di un quarto d’ora.

I blancos avevano trovato la rete del vantaggio al 12′ col solito Kylian Mbappé, molto bravo da lontano a trovare un gran tiro e a battere Szczesny.

Il vantaggio però è stato annullato dopo pochi istanti per un fuorigioco del francese al momento del tocco di Guler, che aveva recuperato palla per poi servirlo.

Questa volta non è stata necessaria la revisione dell’arbitro, trattandosi soltanto di fuorigioco. Nulla però ha potuto salvare il Barcellona pochi minuti dopo, quando Mbappé ha trovato un altro gol.

Real Madrid, è di Mbappé il vantaggio al 22′

Dopo un rigore negato dopo 4 minuti e il gol annullato dopo 13, alla fine uno scatenato Kylian Mbappé è comunque riuscito a segnare il gol del vantaggio del Real Madrid contro il Barcellona al 22′.

Al 22′ è stato bravo Bellingham a trovare lo spazio per servirlo in profondità, col Barcellona che si è lasciato sorprendere. Da solo davanti a Szczesny, Mbappé non ha potuto sbagliare e depositando la palla all’angolino ha firmato l’1-0 della squadra di Xabi Alonso.