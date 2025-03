Real Madrid, Ancelotti: “Ci son due tipi di giocatori: o corri o fai la differenza”

La conferenza stampa dell’allenatore dei blancos alla vigilia della sfida contro l’Atletico in Champions League

Il Real Madrid nella sfida degli ottavi di finale di Champions League affronterà l’Atletico Madrid.

Un derby europeo, che i blancos giocano dopo aver eliminato nei playoff il Manchester City.

Dopo El Cholo Simeone, anche Carlo Ancelotti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida del Bernabeu.

Ancelotti: “Sorteggi non tanto fortunati”

Dopo il City, l’Atletico. Sorteggi non fortunati per il Real Madrid: “Nei sorteggi non siamo tanto fortunati, però se vuoi competere in Champions devi affrontare rivali forti. La Champions League è una competizione molto difficile con avversari fortissimi“.

Chi ci sarà in campo è Valverde, che ha recuperato dall’infortunio: “Si allena, ha fatto delle sessioni individuali e ci sono buone sensazioni“. Sugli avversari ha dichiarato: “Hanno una rosa molto completa, con molta qualità. Hanno operato meno sul mercato, ma hanno preso giocatori molto importanti. Hanno Alvarez che sta facendo molto bene, hanno grandi qualità e sono sempre una squadra solida. Saranno 180 minuti di alto livello“.

Il Real è reduce dalla sconfitta contro il Betis Siviglia in campionato: “Vedremo cosa succederà domani. Contro il Betis abbiamo fallito. Speriamo che sia stata una situazione isolata. Questa è una squadra che sa leggere bene le situazioni in partita, cosa che non è successa. Dobbiamo tenere conto della differenza tra le due. L’Atletico, rispetto al Betis, è una squadra più diretta e può andare più in contropiede. Io comunque non voglio cambiare il nostro stile, la nostra mentalità o il nostro approccio”.

Infine, sui calciatori Ancelotti ha parlato: “Ci sono due tipi di giocatori: quelli che corrono e quelli che fanno la differenza. Se qualcuno vuole stare in mezzo, non può starci. O corri o fai la differenza“.