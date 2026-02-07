Real Madrid, Arbeloa sul caso Negreira: “Il più grande scandalo nella storia del calcio spagnolo è irrisolto”

Dalla preparazione dei match al caso Negreira: le parole di Arbeloa alla vigilia della sfida di campionato tra Valencia e Real Madrid.

Alla vigilia della sfida di Liga tra Valencia e Real Madrid, l’allenatore dei Blancos è tornato a parlare del caso Negreira che da tempo scuote il calcio spagnolo oltre a presentare il match di domani, domenica 8 febbraio.

“Il caso Negreira? Nessuno capisce perché, a tutt’oggi, il più grande scandalo nella storia del calcio spagnolo rimanga irrisolto. E questo capita a tutti“, ha spiegato Alvaro Arbeloa.

Poi ha continuato parlando della sfida in Liga: “Ci sentiamo amati dai tifosi del Real Madrid e c’è sempre un’atmosfera fantastica. Per ogni squadra, battere il Real Madrid è una delle sfide più importanti dell’anno. Lo sarà anche per il Valencia, e la difficoltà sarà immensa“.

Infine ha concluso: “Riposo dei giocatori? Considero la pianificazione un processo organizzativo per preparare i giocatori al meglio per la settimana. Antonio Pintus è molto importante per noi e nessuno mette in discussione questi piani. Da quando ho preso in carico la squadra fino alla partita contro il Rayo Vallecano, hanno avuto solo due giorni di riposo“.