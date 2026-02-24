Álvaro Arbeloa (IMAGO)

Le parole dell’allenatore del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, alla vigilia del match tra Real Madrid e Benfica

Alla vigilia del ritorno dei playoff di Champions League contro il Benfica, Alvaro Arbeloa ha parlato ai microfoni di Sky Sport.

L’allenatore dei Blancos ha parlato così: “Vinicius deve continuare a fare quello che sta facendo nelle ultime partite. Lui è uno dei nostri leader e noi ci aspettiamo che sia al 100%. Prestianni? L’ho già detto la scorsa settimana, la UEFA ha una grande opportunità se vuole continuare a lottare contro il razzismo. Quindi non credo ci siano altre parole”.

Ha poi proseguito: “Mbappé è al 100%, sta facendo un grande sforzo in queste ultime settimane per aiutare i compagni, la squadra e tutti quanti. Mi piace sempre sottolineare l’impegno che sta dimostrando ed è pronto anche per domani. Il nostro obiettivo è vincere, non ci sono errori più grandi di entrare in campo convinti di aver già vinto quando ci sono queste partite a eliminazione. Sappiamo che ci sarà un grande ambiente domani, sarà una notte di Champions spettacolare, ma il nostro obiettivo è andare in campo e cercare di vincere la partita”

Arbeloa ha aggiunto: “Speriamo di aver preso qualcosa da tutti i grandi allenatori che ho avuto. Io cerco sempre di prendere il massimo da tutti quanti, ma anche di essere me stesso. Ho un grandissimo rapporto con i miei giocatori, dico sempre loro quello che penso ed è importante per me sapere come si trovano loro, quello che pensano loro. E quindi è importante avere questa relazione”.

Ha chiuso parlando di Mourinho: “Ho sempre avuto una buonissima relazione di amicizia e quando uno si conosce con l’altro sa anche il peso delle parole”.