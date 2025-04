Il Real Madrid ha chiesto di anticipare la sfida con l’Alaves in vista del ritorno dei quarti di Champions League. No de LaLiga

Un ulteriore episodio si aggiunge alla vicenda inerente la densità del calendario che di recente ha spinto i blancos a protestare contro la federazione calcistica spagnola.

Non sono passate inosservate le parole di Carlo Ancelotti, arrivato a dichiarare che la sua squadra si rifiuterà di scendere in campo se le verrà chiesto di giocare due partite ravvicinate con un margine inferiore alle 72 ore l’una dall’altra.

Secondo quanto riporta Cadena Ser, il Real Madrid avrebbe avanzato una richiesta per anticipare a sabato 12 aprile la partita di campionato con l’Alaves in programma domenica 13 alle ore 16:15 italiane.

Tuttavia, è stata negativa la risposta de LaLiga che non ha concesso un giorno di risposo in più in vista del ritorno dei quarti di finale di Champions League contro l’Arsenal.

LaLiga rifiuta la richiesta d’anticipo: Alaves-Real Madrid si gioca domenica

Dopo la netta sconfitta incassata martedì sera all’Emirates Stadium, Jude Bellingham e compagni preparano la prossima partita di campionato con un occhio di riguardo al ritorno dei quarti di finale. Mercoledì 16 aprile a partire dalle ore 21:00 la squadra di Carlo Ancelotti ospiterà i Gunners al Bernabeu dove sarà chiamata a ribaltare un passivo di tre reti.

Do comune accordo con l’Alaves, il club madridista avrebbe avanzato una richiesta di cambio data, con l’obiettivo di riposare un giorno in più in vista della serata che determinerà l’accesso alle semifinali o l’eliminazione da quest’edizione della Champions League. Tuttavia, LaLiga non ha concesso di anticipare a sabato 12 aprile l’incontro valido per il 31° turno di campionato: Alaves-Real Madrid si giocherà domenica 13 alle ore 16:15 italiane.

Jude Bellingham, Real Madrid (crediti foto: Martin Cocciolo)

La ragione del rifiuto

Malgrado la società di Florentino Perez ritenesse “totalmente ragionevole” la richiesta avanzata, LaLiga non ha potuto accettarla per via di una regola ben precisa. Secondo la normativa spagnola, il rinvio di una gara può essere richiesto soltanto prima della pubblicazione del calendario del turno di riferimento.

LaLiga ha annunciato il calendario del 31° turno in data 20 marzo, mentre il Real ha conosciuto il 13 marzo le date del doppio confronto di Champions League con l’Arsenal. Il club blanco avrebbe avuto a disposizione sette giorni per avanzare richiesta di rinvio, ma ha tardato presentandola dopo il termine della scadenza. Per questo motivo, i vertici del calcio spagnolo hanno deciso di mantenere Alaves-Real Madrid nella data inizialmente prevista.