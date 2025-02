La reazione di Carlo Ancelotti al rosso rifilato a Jude Bellingham nella partita tra Osasuna e Real Madrid

Dopo il triplice fischio di Osasuna-Real Madrid, Carlo Ancelotti non è riuscito affatto a trattenersi. Durante la partita valida per la 24esima giornata de LaLiga, terminata con il risultato di 1-1, ci sono stati infatti diversi episodi in campo che hanno fatto andare su tutte le furie l’allenatore italiano.

In seguito ad alcune dinamiche che hanno lasciato il dubbio sulla decisione arbitrale, la situazione è “sfuggita di mano” quando a seguito di un diverbio tra Bellingham e il direttore di gara Munuera quest’ultimo non ha esitato a estrarre il rosso per proteste nei confronti del calciatore inglese.

Nell’intervista post partita, Ancelotti si poi è mostrato piuttosto contrariato per quanto accaduto, recriminando anche un rigore non concesso per un fallo su Vinicius.

Di seguito, le parole dell’allenatore italiano.

Real Madrid-Osasuna, Ancelotti su tutte le furie per il rosso a Bellingham

L’allenatore del Real Madrid ha rilasciato le seguenti dichiarazioni nel post partita con l’Osasuna: “L’arbitro si è sbagliato sul rosso a Bellingham, penso che non capisse bene l’inglese. Gli ha detto “f*ck off” e non “f*ck you”, è una cosa diversa”.

Ha poi continuato: “Sono successe cose nelle ultime tre partite che tutti hanno visto, ma non voglio aggiungere altro perché voglio essere in panchina nella prossima partita. Il Var? Ha eliminato le azioni nella nostra in area di rigore ma non in quella avversaria. Ce ne erano due o tre che andavano riviste“.

--> --> -->-->