Real Madrid, Ancelotti: “Ultima partita in Champions? Non lo so e non lo voglio sapere”

Le dichiarazioni di Carlo Ancelotti al termine della sfida di ritorno dei quarti di finale di Champions League tra Real Madrid e Arsenal.

Termina sul 1-2 il ritorno dei quarti di finale di Champions League tra il Real Madrid di Carlo Ancelotti e l’Arsenal di Mikel Arteta.

Gli inglesi passando il turno troveranno il PSG. La semifinale di andata è in programma il prossimo 29 aprile. Per il ritorno si dovrà aspettare il 7 maggio.

Al termine del match l’allenatore dei Blancos ha commentato la sfida ai microfoni di Sky Sport: “La prima parte l’abbiamo fatta anche bene. Ci sono state molte interruzioni: il rigore loro, il nostro. Per cambiare la dinamica di questa eliminatoria serviva un momento, che poteva essere il calcio di rigore. Poi, loro difendono molto bene e questo si sapeva e credo che alla fine abbiano meritato di passare il turno“.

Continua poi: “Voci sul mio futuro? Normale, niente di nuovo. Ultima partita in Champions? Per questa stagione sì, per il prossimo anno vedremo, poi non lo so e non lo voglio sapere. Noi abbiamo un’altra sfida, la finale di Coppa del Re tra 10 giorni, il Mondiale per Club a fine stagione e siamo ancora in lotta per il campionato“.

Real Madrid, le parole di Ancelotti

Carlo Ancelotti prosegue: “Ci abbiamo provato. Era molto difficile recuperare, soprattutto contro una squadra come l’Arsenal ben organizzata. Ci abbiamo provato ma ora dobbiamo accettare questa parte del calcio, che è la parte triste. Dobbiamo pensare alla prossima perché la stagione continua. Abbiamo avuto tante stagioni in questa competizione e per un anno non è andata bene“.

Infine conclude: “È stato un cammino tortuoso, dovendo fare i playoff e abbiamo trovato una squadra ai quarti che è stata migliore di noi“.