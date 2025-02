Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid (Imago)

Le parole dell’allenatore dei Blancos ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della sfida di ritorno contro il Manchester City

Torna la Champions League, tornano le notti magiche, e tornano i playoff con le sfide di ritorno.

A spiccare è ovviamente la gara tra Real Madrid e Manchester City, che di fatto toglierà una delle favorite alla vittoria finale più che prematuramente.

I Blancos partono con un vantaggio importante, avendo vinto l’andata e dovendo giocare la partita decisiva davanti ai propri tifosi, e si sa come le partite di Champions al Bernabeu non finiscano mai.

Alla vigilia del match, Carlo Ancelotti ha parlato ai microfoni di Sky Sport.

Real Madrid, le parole di Ancelotti

Carlo Ancelotti ha parlato ai microfoni di Sky Sport: il Real Madrid ritrova David Alaba e Antonio Rudiger. “La squadra sta bene. Avevamo poco tempo ma abbiamo preparato bene la partita. Abbiamo recuperato Alaba e Rudiger: iniziamo a recuperare qualcuno dietro. Anche Valverde sta bene“.

L’allenatore italiano ha poi parlato del Manchester City, chiamato a ribaltare la sconfitta dell’Etihad Stadium: “Siamo concentrati su quello che dobbiamo fare noi. Non siamo preoccupati da quello che potrà fare il Manchester City: ha un’identità abbastanza chiara e non credo che andrà a cambiare qualcosa. Sarà un’altra grande partita domani”.

Infine, un commento sui singoli. Jude Bellingham torna in campo dopo il cartellino rosso rimediato in campionato: “Bellingham sta imparando lo spagnolo. È successo e dobbiamo guardare avanti. È concentrato e motivato sulla partita. L’episodio dell’altro giorno se lo è messo alle spalle”. E in chiusura su Kylian Mbappé: “Bisognava essere un po’ pazienti, perché era necessario un periodo di adattamento. Ora sta facendo bene”.

