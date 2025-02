Real Madrid, Ancelotti: “Guardiola? Continua a portare qualcosa di nuovo nel calcio”

Le dichiarazioni di Carlo Ancelotti alla vigilia della sfida di Champions League tra il Real Madrid e il Manchester City di Pep Guardiola.

Ritorna la Champions League e quest’anno nella forma inedita dei playoff. A scendere in campo domani sera, martedì 11 febbraio, ormai un classico delle ultime edizioni della competizione: Manchester City-Real Madrid.

Sarà ancora una volta Pep Guardiola contro Carlo Ancelotti per ottenere un posto agli ottavi di finale. Alla vigilia del match l’allenatore dei Blancos è intervenuto ai microfoni di Sky Sport.

“Ormai è diventato un classico negli ultimi anni, questa è un po’ particolare perché è lontana dalla fine della Champions League. Sono sempre uscite partite combattute ed equilibrate anche se le squadre hanno differenti stili di gioco“, ha commentato Ancelotti.

Continua poi parlando di Guardiola: “Sempre molto difficile giocare contro le squadre di Pep. Lui è un grande, uno dei più grandi di tutti perché ha portato è continua a portare qualcosa di nuovo nel calcio. Sappiamo entrambi che, anche se abbiamo vinto molto tutti e due, tutto dipende dai calciatori“.

Le parole di Ancelotti

Carlo Ancelotti per la sfida ai playoff di Champions League contro il Manchester City di Guardiola dovrà fare ancora i conti con gli infortuni.

L’allenatore del Real Madrid non nega alcune incertezze di formazione: “Valverde aiuta molto anche giocando da terzino destro, è un dubbio in formazione. Quest’anno ci sono stati tanti infortuni soprattutto in difesa. Abbiamo avuto tre crociati. Questo calendario è assurdo, lo dico sempre. Tanto che lo dica una volta o mille fa lo stesso effetto: zero“.

