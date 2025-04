Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid (Imago)

Le parole dell’allenatore dei Blancos alla vigilia della sfida contro l’Athletic Club

Una settimana da incubo per il Real Madrid, che è stato eliminato dalla Champions League in seguito alla doppia sconfitta contro l’Arsenal.

Negli scorsi giorni si sono susseguite diverse voci riguardante in primis il futuro di Carlo Ancelotti, che al momento non è riuscito a soddisfare gli obiettivi stagionali del club.

L’allenatore italiano ha parlato chiaramente in conferenza stampa alla vigilia della delicata sfida di campionato contro l’Athletic Club.

Di seguito le sue parole.

La conferenza stampa di Ancelotti

Prima di tutto, Ancelotti ha spiegato come sta la squadra dopo l’eliminazione: “Ho parlato con i giocatori e con la società, siamo tutti sulla stessa lunghezza d’onda. Siamo tutti delusi dal dover lasciare la competizione in cui abbiamo avuto più successo. Non si può sempre vincere. Non c’è alcun conflitto con la società. Chi dice che ci sia un conflitto, mente; il presidente mi dimostra più affetto in questi momenti che quando vinciamo. La realtà è che in questo mondo tutto viene messo in discussione, persino un club che ha vinto 30 titoli in undici anni”.

Poi, sul suo futuro: “Non c’è bisogno di dire niente. Parleremo a fine stagione del mio futuro. Non voglio parlarne adesso, se non con la società”.

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid(Imago)

“Siamo ancora in lizza per titoli importanti”

“Non posso fare altro che ringraziare i giocatori. Mi hanno fatto passare momenti fantastici, siamo ancora uniti. Ancora oggi, non posso fare altro che ringraziarli”.

E per concludere: “Tutto si può fare. Dobbiamo fare una valutazione per il futuro a fine stagione. Siamo ancora in lizza per titoli importanti. La prossima settimana abbiamo una finale, il primo nuovo Mondiale per Club della storia e non solo”.