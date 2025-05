Real Madrid, Ancelotti: “Per Xabi Alonso tutte le porte sono aperte”

La conferenza stampa dell’allenatore del Real Madrid Carlo Ancelotti alla vigilia del Clasico contro il Barcellona

In Spagna si torna a respirare aria di Clasico. Dopo l’esaltante Copa del Rey vinta dal Barcellona col risultato di 3-2, i Blancos di Ancelotti avranno modo di rifarsi nel “secondo atto” di campionato, valido per la 35esima giornata de LaLiga.

Lo stesso Ancelotti ha presentato la partita contro i Blaugrana nella consueta conferenza stampa.

L’allenatore 65enne ha rilasciato alcune dichiarazioni importanti sia sulla partita che sul futuro.

Di seguito, le sue parole.

Real Madrid, la conferenza di Ancelotti pre-Barcellona

Ancelotti ha iniziato parlando del “Classico”: “Sappiamo che sarà una partita complicata, ma stiamo bene e siamo motivati. Possiamo farcela. La posta in gioco è alta, bisogna difendere bene il Barcellona ti tiene nella loro metà campo.” Ha poi aggiunto sulle condizioni di alcuni calciatori: “Rodrygo e Arda Guler sono pronti per giocare, ma abbiamo tante opzioni a disposizione.”

Ha poi parlato anche di Xabi Alonso: “Ha fatto un ottimo lavoro con la sua squadra. Per lui tutte le porte sono aperte” Per poi continuare sul suo amore per il Real Madrid: “L’affetto per questa squadra durerà fino all’ultimo giorno della mia vita. All’inizio c’è la passione ma poi l’affetto prende il sopravvento, il Madrid, come il Milan, mi resterà nel cuore.”

Ancelotti: “Giocare contro il Barcellona è speciale”

Ancelotti ha poi continuato a parlare della sfida: “Giocare contro il Barcellona è sempre speciale. Vincere la Liga sarà difficile, per ora loro hanno più possibilità di noi, ma se vinciamo domani possiamo mettere pressione, se i giocatori mi ascolteranno potrà finire bene. Questo sarà l’ultimo classico della stagione perché il Barcellona non parteciperà al Mondiale per Club”

Ha poi concluso la conferenza stampa con: “Questo è un club speciale e merita un atteggiamento speciale che ho cercato di mantenere in ogni istante qui.” Poi su Inter-Barcellona: “Nessuno avrebbe potuto dire nulla se fosse passato il Barcellona. È stato fantastico ma non un sollievo.”