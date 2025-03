Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid (Imago)

Durante la conferenza tenuta alla vigilia di Real Madrid-Leganés, Carlo Ancelotti ha parlato della possibilità di diventare CT del Brasile

Nell’ultimo fine settimana di marzo il Real Madrid tornerà in campo dopo la sosta dedicata agli impegni delle nazionali.

Il primo incontro in calendario è quello contro il Leganés che si disputerà al Santiago Bernabeu alle ore 21:00 di sabato 29.

Come di consueto, alla vigilia della partita Carlo Ancelotti si è presentato in sala stampa per rispondere alle domande dei giornalisti.

Oltre al tema relativo l’indagine UEFA sulle accuse di condotta indecente, un argomento di spicco è stato l’accostamento dell’allenatore alla nazionale brasiliana.

Brasile, Ancelotti: “Ho un contratto col Real Madrid”

Commentando le recenti dichiarazioni di Ronaldo Nazario su un’ipotetica trattativa col Brasile, Ancelotti ha spiegato: “Non ricordo di aver parlato con lui di questo. Il mio contratto è chiaro, non ho altro da aggiungere. Provo grande affetto nei confronti della nazionale brasiliana, i suoi giocatori e i suoi tifosi, ma ho un contratto col Real Madrid“.

L’allenatore dei blancos ha, inoltre, smentito di aver avuto un contatto con la confederazione verdeoro: “Non mi ha contattato“.