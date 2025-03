Real Madrid, Ancelotti: “Quest’anno vincere la Champions è ancora più difficile, ma siamo fiduciosi”

Le parole di Carlo Ancelotti alla vigilia del match di ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League contro l’Atletico Madrid.

Il Real Madrid è sempre una delle grandi favorite per la vittoria finale della UEFA Champions League. La squadra di Carlo Ancelotti, dopo aver vinto lo spareggio contro il Manchester City, ha trovato al sorteggio l’Atletico Madrid.

Simeone e i suoi non hanno disputato il playoff, dal momento che al termine della prima fase della competizione si erano posizionati nelle prime 8 della classifica.

L’andata è stata a tinte bianche, grazie al gol in apertura di Rodrygo e quello di Brahim Diaz. Le reti sono state intervallate dallo splendido destro a giro di Julian Alvarez, che tiene ancora apertissima la qualificazione.

Di seguito le parole di Carlo Ancelotti nella consueta conferenza stampa di vigilia del ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League contro l’Atletico Madrid.

Real Madrid, Ancelotti: “Contro l’Atletico sono sempre partite equilibrate”

L’allenatore del Real Madrid ha aperto la conferenza stampa parlando del momento e delle possibilità della sua squadra: “Arriviamo bene e motivati come sempre in questa competizione. Sappiamo della difficoltà della partita, ma siamo fiduciosi di continuare in questa competizione che per noi è molto speciale. Vincere ci permetterebbe di continuare a sognare in Champions come abbiamo fatto negli anni passati. Quest’anno è ancora più difficile ma proseguiamo con la stessa fiducia di sempre fino all’ultima partita”.

Infine, ha commentato i precedenti contro l’Atletico Madrid: “Tutte la partite che abbiamo giocato contro di loro sono sempre state equilibrate, decise da dettagli e qualità. E’ sempre successo e continuerà a succedere anche domani. Ho più di 11 giocatori che possono giocare una partita come questa, un cambio fatto bene può cambiare la partita”.