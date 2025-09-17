Il comunicato del Real Madrid sull’infortunio di Trent Alexander-Arnold, rimediato in Champions League contro l’OM

Brutte notizie per il Real Madrid di Xabi Alonso, che nella giornata di martedì 16 settembre ha vinto la prima partita del girone di Champions League contro l’OM di De Zerbi.

Sono arrivati aggiornamenti, infatti, sulle condizioni di Trent Alexander-Arnold, che aveva abbandonato il terreno di gioco al 5′ minuto a causa di un infortunio.

Gli accertamenti effettuati mercoledì 17 settembre hanno evidenziato una lesione muscolare al bicipite femorale della gamba sinistra.

Si attendono ora ulteriori esami, ma il giocatore è destinato a restare lontano dal campo per diverso tempo, quasi sicuramente per quasi due mesi (come riportato da Marca).

Real Madrid, le ultimo sull’infortunio di Alexander-Arnold

Con una doppietta su rigore di Mbappé, il Real Madrid è riuscito ad archiviare la pratica OM vincendo per 2-1. Risultato ottenuto nonostante il cartellino rosso diretto rimediato da Carvajal al 72′ minuto per condotta violenta e all’infortunio a inizio partita subito da Alexander-Arnold.

Il giocatore, che ha riportato una lesione, aspetterà ora di capire per quante gare dovrà restare fuori dai giochi. Con i prossimi impegni del Real Madrid che sono in campionato contro Espanyol, Levante e il derby contro l’Atletico Madrid. Mentre in Champions, la prossima gara sarà il 30 settembre contro il Kairat, prima di quella contro la Juventus del 22 ottobre.