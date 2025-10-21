Real Madrid, altro infortunio per Alaba: salterà Juventus e Barcellona
Ennesimo infortunio per David Alaba, che sarà costretto a saltare Juventus e Barcellona
Non c’è pace per David Alaba, che ha rimediato un altro – ennesimo – infortunio. Uscito al 45′ in occasione della sfida di Liga contro il Getafe, il difensore austriaco sarà costretto ad un altro stop.
Secondo quanto riportato da Cope, infatti, per lui si tratta di un sovraccarico muscolare alla gamba destra, che lo costringerà a dare il forfait per due gare importantissime.
Il 33enne ex Bayern Monaco, dunque, non ci sarà né contro la Juventus in Champions League, né contro il Barcellona nel Clasico previsto domenica 26 ottobre al Bernabeu.
Si tratta dell’ennesima battuta d’arresto per l’ex giocatore del Bayern Monaco, che dall’estate 2021 (anno del suo arrivo nella capitale spagnola, ndr) non è mai riuscito a trovare continuità a causa dei numerosi problemi fisici riscontrati.