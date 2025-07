Hellas Verona, il Real Betis insiste per Ghilardi. Manca ancora l’intesa

Il Real Betis insiste per Daniele Ghilardi, difensore classe 2003 di proprietà dell’Hellas Verona. Manca ancora l’intesa sulla valutazione

Il Real Betis continua a cercare rinforzi dalla Serie A. Il club andaluso insiste per Daniele Ghilardi, difensore classe 2003 riuscito a mettersi in luce con la maglia dell’Hellas Verona nella scorsa stagione. Manca ancora l’intesa sulla valutazione.

Cresciuto nel settore giovanile dei gialloblù, ha vissuto esperienze in prestito a Mantova e Sampdoria. Nell’ultima stagione ha raccolto 24 presenze in Serie A, guadagnandosi anche la convocazione per l’Europeo U21.