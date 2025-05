Le formazioni ufficiali schierate da Manuel Pellegrini e Raffaele Palladino per la sfida di Conference League tra Real Betis e Fiorentina.

Real Betis e Fiorentina sono pronte a scendere in campo per la partita di andata delle semifinali di Conference League. L’appuntamento è fissato alle ore 21:00 allo stadio Benito Villamarín di Siviglia.

Da una parte i padroni di casa arrivano al match dopo la vittoria in campionato contro il Valladolid, portandosi così a -1 in classifica sul Villareal.

Dall’altra gli ospiti sono reduci dalla vittoria in Serie A contro l’Empoli. I viola occupano l’ottavo posto in campionato e sono a un solo punto di distanza dai due club della Capitale, Roma e Lazio.

Ecco, di seguito, le formazioni ufficiali schierate da Manuel Pellegrini e Raffaele Palladino (Clicca qui per le sue dichiarazioni alla vigilia).

Real Betis-Fiorentina, le formazioni ufficiali

REAL BETIS (4-3-3): Vieites; Ruibial, Bartra, Natan, Perraud; Cardoso, Isco, Fornals; Antony, Bakambu, Ezzalzouli.

A disposizione: Bellerin, Rodriguez, Adrian, Sergi Altimira, Lo Celso, Sabaly, Mendy, Jesus Rodriguez, Gonzalez Pallares, Garcia.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Ranieri, Comuzzo, Pongracic; Parisi, Mandragora, Fagioli, Cataldi, Gosens; Beltran; Gudmundsson.

A disposizione: Terracciano, Zaniolo, Kean, Moreno, Colpani, Richardson, Adli, Martinelli, Caprini, Folorunsho.

Real Betis-Fiorentina, dove vedere in tv e streaming

La gara tra il Real Betis e la Fiorentina, in programma giovedì 1 maggio a partire dalle 21, sarà visibile in televisione su TV8, Sky Sport Uno e Sky Sport 252.

Ma non solo: in streaming, infatti, il match valevole per la semifinale di andata di Conference League verrà trasmesso su Tv8.it, Now Tv e Sky GO.