Real Betis, Antony: “È il miglior momento della mia vita, voglio fare la storia”

L’attaccante del Real Betis Antony ha parlato in occasione della semifinale di ritorno con la Fiorentina, commentando il suo momento

La Conference League sta entrando nella sua fase più cruciale, con il ritorno delle due semifinali che darà il verdetto sulla finale del 28 maggio.

Da una parte il Chelsea vuole difendere la vittoria dell’andata contro il Djurgarden, dall’altra il Real Betis vuole fare lo stesso contro la Fiorentina, chiamata alla rimonta dopo il 2-1 in Spagna.

Uno dei protagonisti del match d’andata è stato Antony, che ha segnato il gol del raddoppio, prima della rete di Ranieri ad accorciare le distanze. L’attaccante, arrivato in prestito dal Manchester United, sta vivendo un momento molto positivo da quando è arrivato in Spagna.

Antony ha parlato ai microfoni di As in vista delle semifinali di ritorno, commentando proprio la sua stagione con il Real Betis e le aspettative contro la Fiorentina e verso il futuro. Di seguito, le sue dichiarazioni complete.

Le parole di Antony prima di Fiorentina-Real Betis

L’esterno brasiliano ha esordito parlando del suo arrivo al Betis: “Quando sono arrivato al Betis, volevo fare la storia, lottare per questi traguardi. Sono molto contento di giocare una semifinale con la maglia del Betis. Sono preparato fisicamente e mentalmente per la partita. Ho trascorso dei momenti molto belli all’Ajax, ma fisicamente e mentalmente mi sento bene, sono felice qui… Penso che sto vivendo il momento migliore della mia vita“.

Ha concluso parlando della possibilità di vincere un titolo e del futuro imminente: “Per il club sarebbe un sogno che si avvera e voglio scrivere il mio nome nella storia del Betis. Non so cosa succederà alla fine della stagione, ma so solo che sono molto felice qui“.