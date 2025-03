Real-Atletico, capitolo 5: tutte le volte che le due madrileñe si sono sfidate in Champions League

Kylian Mbappé e Antoine Griezmann (Imago)

Quinto atto del derby di Madrid in Champions League: sarà ancora una volta Ancelotti contro Simeone

Notti di Champions League, notti di magia. Torna la Coppa dalle grandi orecchie, e non poteva farlo meglio di così. Dopo uno stop di due settimane si riparte con gli ottavi di finale, che vedrà le migliori squadre d’Europa contendersi un posto per i quarti.

Tante le sfide di livello, ma a spiccare è certamente l’ennesimo derby di Madrid: il terzo della stagione, il quinto nella storia della Champions. E allora sarà ancora una volta Ancelotti contro Simeone, sarà calma olimpica dei grandi contro il fuoco ardente di chi vuole fare il colpo grosso, sarà Blancos contro Colchoneros.

Negli ultimi 11 anni Real e Atletico Madrid si sono incrociate 4 volte in Champions. Tantissimi sono stati i cambiamenti nel corso del tempo, due cose invece sono rimaste le stesse: Simeone, sempre alla guida dei biancorossi, e le vittorie dei Blancos.

Sfida contro il Real in Champions significa infatti anche delusione per i tifosi dell’Atleti, che hanno sempre fatto da sparring partner ai rivali cittadini.

Da Ramos-93 al gol di Chicharito

Il tutto sin dal 24 maggio 2015, quando a Lisbona, nel derby andato in scena in finale, un colpo di testa di Sergio Ramos ha distrutto i sogni dei biancorossi, andati a pochissimi secondi dal vincere la prima Champions League della propria storia. In quell’occasione il difensore spagnolo pareggiò i conti al 93′, prima che i ragazzi di Ancelotti dilagassero ai supplementari, battendo i “cugini” 4-1.

La stagione successiva l’Atletico ha avuto la possibilità di vendicarsi, ma anche in quel caso è andato a un passo dal paradiso salvo poi tornare a terra. Quarti di finale, la sfida di andata al Vicente Calderon si era conclusa sullo 0-0 e i ragazzi di Simeone avrebbero potuto ottenere la qualificazione al Bernabeu. Niente da fare però, perché un gol di Chicharito all’88’ portò il Real in semifinale.

Cristiano Ronaldo, Real Madrid (Imago)

La Undécima e il CR7 Show

Anno successivo, destino ancora simile. Il fato volle che le due squadre di Madrid si incontrassero nuovamente in finale, a San Siro, auspicando magari – stavolta sì – in una possibile vendetta dei Colchoneros. L’occasione sembrava essere quella giusta, perché nonostante il gol di Ramos nei minuti iniziali la squadra di Simeone era riuscita a pareggiare al 79′ con Carrasco, portando la sfida ai supplementari. Nei 30 minuti suppletivi si era mantenuto l’equilibrio e allora si era arrivati ai calci di rigore, con l’occasione sempre più ghiotta per i Colchoneros. Nel quarto tiro Juanfran sbagliò, lasciando a Ronaldo la possibilità di decidere la sfida. Il portoghese, ovviamente, non deluse e segnò il gol che vale l’undicesima Champions.

L’ultimo scontro tra le due squadre risale invece al 2017, quando si sono affrontate in semifinale. In quel caso fu un vero e proprio CR7-Show, con il fuoriclasse portoghese che segnò 3 reti nella sola gara d’andata, ipotecando di fatto il passaggio del turno. A nulla, infatti, è servita la vittoria per 2-1 dell’Atletico nella sfida di ritorno.

Real-Atletico è storia, è calore, è passione: ora, in una settimana, ci sarà la possibilità di scrivere un altro capitolo di questo fantastico libro.