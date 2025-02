Real-Atletico Madrid, dal saluto di Marcelo al pareggio di Mbappé: il racconto del derby

Dal saluto di Marcelo al Bernabéu, passando per il rigore di Julián Alvarez, al pareggio di Kylian Mbappé: il racconto del derby di Madrid tra Real e Atletico.

Nell’1-1 del Santiago Bernabéu, c’è stata un’istantanea che si è presa la scena. Dopo l’annuncio dell’addio al calcio, Marcelo è tornato a salutare i suoi tifosi.

L’8 febbraio 2025 rimarrà una data significativa per tutti i tifosi Blancos che hanno salutato con una standing ovation il loro ex numero 12 prima del derby con l’Atletico Madrid.

Pochi minuti prima del fischio d’inizio del match il difensore è sceso in campo ed è stato omaggiato con una maglietta celebrativa, firmata dagli ex compagni di squadra. A consegnargli il regalo è stato il capitano del club, ma soprattutto grande amico, Luka Modric.

Dopo i brividi per i madridisti però è arrivato il momento dei colchoneros. Il rigore trasformato da Julián Alvarez apre la sfida. A riportare in parità il match ci pensa però Kylian Mbappé al 50′. Come all’andata, anche al ritorno, il derby di Madrid finisce in parità.

Forti emozioni

Il Bernabéu regala sempre forti emozioni, soprattutto se si tratta del derby di Madrid tra Real e Atletico. Fin dal primo tempo si scaldano gli animi. Al 34′ Samuel Lino va a terra dopo un contatto in area, l’arbitro torna a vedere l’azione al VAR e indica il dischetto. Julián Alvarez non sbaglia dagli undici metri e sblocca il match. Bastano però cinque minuti della ripresa ai Blancos per pareggiare i conti.

Dopo aver saltato la gara di andata, Kylian Mbappé è decisivo nella sfida del ritorno. Nel posto giusto e al momento giusto: conquista palla in area dopo un rimpallo e la mette all’angolino sinistro. Si chiude quindi come lo scorso 29 settembre il derby di Madrid, un punto a testa e Real ancora al primo posto in classifica de LaLiga.