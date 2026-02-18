Presunto razzismo a Vinicius, Prestianni: “Interpretato male”. La UEFA: “Rapporto in revisione”

Continua il dibattito sui presunti insulti razzisti di Prestianni a Vinicius Jr: la risposta del Benfica e di Prestianni

Non solo la pesante sconfitta per 5-2 della Juventus contro il Galatasaray. La prima serata dei playoff di Champions League ha fatto parlare anche per un presunto episodio di razzismo nel corso di Benfica-Real Madrid.

Più in particolare, Vinicius Jr segna e poi accusa Prestianni di avergli rivolto insulti razzisti coprendosi la bocca con la maglia. Un episodio che ha portato il brasiliano a lamentarsi con l’arbitro prima di sedersi in panchina rifiutandosi di giocare.

Il direttore di gara, quindi, ha sospeso la gara per 10′. Quando Vini è rientrato in campo, poi, è stato bersagliato dai fischi. Un episodio che ha portato tutto l’ambiente a parlarne. Da Mourinho (QUI le sue parole) ai vari compagni di squadra che lo hanno difeso spiegando la situazione ai microfoni.

E proprio in merito a questo il Benfica ha voluto chiarire la propria posizione. Sempre in attesa di eventuali conferme su quanto successo, quindi, riportiamo anche la presa di posizione del club portoghese.

Il Benfica su Vinicius: “Non possono aver sentito”

“Come dimostrano le immagini, data la distanza, i giocatori del Real Madrid non potevano aver sentito ciò che stavano dicendo di aver sentito“. Questo il contenuto del messaggio del Benfica, unito a un video registrato da bordocampo in cui si vede come solo Vinicius sia vicino a Prestianni.

Non una vera e propria giustificazione e smentita di quanto avrebbe detto il giocatore argentino. Piuttosto, una precisazione su come tutti gli altri calciatori dei blancos si siano “fidati” del proprio compagno di squadra, senza aver effettivamente sentito quanto pronunciato.

Como demonstram as imagens, dada a distância, os jogadores do Real Madrid não podem ter ouvido o que andam a dizer que ouviram. pic.twitter.com/7JF9AVuhEM — SL Benfica (@SLBenfica) February 18, 2026

Le dichiarazioni di Prestianni: “Ha interpretato male”

Contestualmente, proprio anche il calciatore argentino classe 2006 ha voluto dare la propria versione dei fatti sul proprio profilo Instagram. “Voglio chiarire – ha scritto Prestianni su Instagram – che in nessun momento ho diretto insulti razzisti verso il giocatore Vinicius Junior, che purtroppo ha interpretato male ciò che crede di avere ascoltato. Non sono mai stato razzista con nessuno e mi dispiace per le minacce che ho ricevuto dai giocatori del Real Madrid“.

Archiviata la prima partita dei playoff, ad ogni modo, pra i due club si giocheranno tutto al ritorno al Bernabeu. Fischio d’inizio atteso per mercoledì 25 febbraio alle 21:00, quando si ripartirà dal risultato di 1-0 in favore proprio di Vinicius e compagni.

La UEFA: “Rapporti in fase di revisione”

Anche la UEFA, intanto, ha fatto uscire un comunicato inerente alla questione. Lo riportiamo di seguito: “I rapporti ufficiali delle partite giocate ieri sera sono attualmente in fase di revisione. Laddove vengono segnalati episodi, verranno avviati procedimenti e, qualora questi dovessero portare all’imposizione di sanzioni disciplinari, queste saranno annunciate sul sito ufficiale della Uefa“.

“Al momento non abbiamo ulteriori informazioni da fornirvi né ulteriori commenti da fare in merito a questa questione“. Ancora nessun aggiornamento sostanziale, quindi, ma una situazione in continua evoluzione per provare a determinare cosa sia effettivamente successo.